Il Ministro Spadafora incredulo per il voltafaccia dei club: erano tutti d’accordo sul ritiro chiuso, il retroscena

Ultimissime Napoli - Si fa sempre più incandescente il clima tra il ministro Spadafora e Gravina come si legge nell'edizione odierna del Corriere dello Sport: "La ripresa degli allenamenti collettivi per lunedì è di nuovo in bilico. Anzi, è quasi svanita. Dopo che il puzzle sembrava risolto grazie alle modifiche al protocollo della Figc “suggerite” dal Cts, ieri prima i calciatori (lo leggete in un servizio nelle pagine successive) e poi soprattutto alcuni club della Serie A (con l’Inter in testa) si sono espressi contro i ritiri così come sono strutturati ora. Si è creato di fatto un cortocircuito con la Federazione, che, dopo i contatti telefonici della serata, ha reso necessario per stamani un confronto tra via Rosellini e via Allegri. Da una parte ci saranno Dal Pino, De Siervo, Casasco (il cui ruolo è tornato a essere centrale e potrebbe essere utile nella “trattativa”) e il neoresponsabile dei medici di A Nanni, dall’altra Gravina e Brunelli. C’è incredulità soprattutto al ministero dello sport dove viene fatto notare che la Serie A era al fianco della Figc quando è stato richiesto un ritiro chiuso per tutte le squadre. E adesso, annotano gli uomini di Spadafora, questo ritiro chiuso non va più bene"