Il metodo collaudato di Conte per tornare subito in forma e per 'ritonificare' i muscoli

Ultime notizie SSC Napoli - Visto che per un po’ i giocatori del Napoli hanno riposato, gustandosi la vittoria in rimonta sul Parma come racconta la Gazzetta dello Sport, ieri c’è stato "un assaggino di un’ora e mezza, da oggi il Napoli entra nella preparazione per Cagliari: Conte ha un suo metodo, collaudato, e per «ritonificare» i muscoli, dopo la seduta di ieri pomeriggio che leggera non è stata, passa alla doppia. Allenamento al mattino ma anche al pomeriggio, con la possibilità che domani si possa replicare, prima del weekend di congedoprevisto dopo l’ultimo strappo di sabato mattina".