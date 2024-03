Il Messaggero - Sarri stanco della Lazio, se il Napoli lo chiamasse troverebbe un portone spalancato

Maurizio Sarri è stanco della Lazio. Lo scrive il quotidiano romano Il Messaggero che cita anche il Napoli come club che potrebbe restituire energia al tecnico toscano.

Sarri condivide l’annunciata rivoluzione dell’organico, ma sarà ancora lui a guidarla dopo giugno?

"Una parte di questa Lazio era già a fine ciclo, per età, tenuta fisica e motivazioni, Sarri lo aveva compreso più di chiunque altro ed è rimasto scottato dallo scorso mercato estivo. Ora va capito se il tecnico e Lotito vogliono ripartire insieme da zero o presentare le carte (dimissioni o buonuscita) per il divorzio.

Mau sembra poco convinto di restare, stanco da tempo, almeno da agosto. Si è raffreddata la corte araba e la pista che porta a Milano, ma se Napoli e Fiorentina lo chiamassero, state certi che troverebbero un portone spalancato"