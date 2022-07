Il Messaggero - Mertens resta un obiettivo Lazio: i biancocelesti vorrebbero anche Zielinski

Calciomercato Napoli - Il Messaggero scrive come in casa Lazio ci sia il problema Immobile. L'attaccante ha avuto un nuovo problema alla caviglia e all'età di 32 anni non può garantire la presenza in tutte le gare. per questo Sarri ha chiesto un rinforzo in quella zona di campo. Tra questi c'è Mertens:

"Ma a 32 annidi Immobile ce n’è sempre e solo uno. Ecco perché nel foglio consegnato a Lotito c’è ancora l’acquisto di un altro vero Ciro, ma Mertens rischia di rimanere solo un sogno. Dentro ci sono ancora Ilic e Zielinski in caso di addio a Milinkovic e Luis Alberto"