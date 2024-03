Il Messaggero - Lotito vuole sporgere denuncia contro ignoti per verificare se c'è una macchinazione contro la Lazio

Serie A - Stando a quanto si legge su Il Messaggero, Claudio Lotito è pronto a dare battaglia dopo il caso Di Bello in Milan-Lazio:

“Scacco matto per non restare fermi all’angolo, in balia di un sopruso dietro l’altro. C’è un solo modo per non violare la clausola compromissoria e proteggere la Lazio: non possono essere chiamati in giudizio altri soggetti federali, ma è ammesso – senza controindicazioni – una denuncia alla magistrature contro ignoti per verificare se c’è stata o esiste ancora una macchinazione contro il club capitolino. […] Potrebbe aggiungere un’interrogazione parlamentare alla denuncia per la sua Lazio”.