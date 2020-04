Il Messaggero - Juventus e Inter silenziosamente schierate per il no alla ripresa del campionato. Domani l'assemblea decisiva

Ultimissime Napoli - L'edizione odierna de "Il Messaggero" scrive sulle decisioni dei club in merito alla ripresa del campionato: "Cairo e Cellino guidano il partito del no che nell’oscurità abbraccia anche Juve e Inter. Lotito, invece, da sempre è il fautore della ripresa. Poi ci sono le lotte dei dimenticati della serie B, della C e della Lnd. Infine c’è il presidente della Figc, Gravina che gioca al rischiatutto della ripartenza. Ieri tra i ribelli si cominciava a far strada l’idea di stilare una serie di richieste fondamentali per la ripartenza. Promotori l’Udinese e il Bologna. Una decina i club che vorrebbero mettere nero su bianco determinati paletti senza i quali di ripartire non se ne parla. Dal calendario di questa a quello della prossima stagione. La data certa del 31 luglio come fine del campionato. Poi, dove giocare? Al centro sud per tutti sembra una soluzione impraticabile. Ancora la questione “eventuali positivi”. E ci si chiede se un provvedimento federale possa produrre effetti modificativi"