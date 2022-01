Il Messaggero - Il Napoli ha già pronto il ricorso per non giocare con la Juve se Zielinski, Lobotka e Rrahmani verranno bloccati: la situazione

Napoli calcio - "Il Napoli prepara un ricorso per evitare di giocare, ispirandosi al protocollo Uefa che è simile a quello della Premier League: se una squadra non ha almeno 13 giocatori più un portiere, non può scendere in campo". A scriverlo è l'edizione odierna del quotidiano Il Messaggero che spiega come, nel caso di parere negativo dell'ASL Torino sull'utilizzo di Rrahmani, Lobotka e Zielinski, il Napoli avrebbe già pronto il ricorso per non giocare la gara contro la Juve.

Juve Napoli, De Laurentiis prepara nuovo ricorso