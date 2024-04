Il Messaggero - I De Laurentiis degni eredi di Zamparini: sette allenatori tra Napoli e Bari

Napoli - L'edizione odierna de Il Messaggero ha definito Aurelio e Luigi De Laurentiis in pratica come il compianto Maurizio Zamparini; noto per essere un presidente che esonerava sempre gli allenatori:

"In due hanno assunto sette tecnici in poco più di otto mesi, ne hanno cacciati cinque e adesso sperano che Calzona (Napoli) e Federico Giampaolo (Bari) riescano almeno a raggiungere gli obiettivi minimi, l’Europa e la salvezza. Renzo Ulivieri, presidente dell’Assoallenatori, dovrebbe fare un monumento ad Aurelio e a Luigi De Laurentiis (padre e figlio), che almeno per una stagione hanno percorso la strada che identificava il mai troppo compianto Maurizio Zamparini: gli esoneri a raffica, nel tentativo di modificare la storia. Ma per ora è andata male, sia da una parte che dall’altra: il Bari, addirittura, dalla zona play off è precipitato in quella dei play out, con il rischio di finire in serie B dopo essere stato a un passo dalla serie A".