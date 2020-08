Il Messaggero - I 12 giocatori che la Roma è pronta a cedere questa estate: c'è anche un nome gradito a Giuntoli

Calciomercato - Sono 12 o forse più i giocatori sul mercato in casa Roma. A fare il punto della situazione il quotidiano 'Il Messaggero' oggi in edicola, che fa l'elenco dei giocatori che il club capitolino vorrebbe cedere in questa finestra di calciomercato: da Pastore a Coric, da Schick, a Karsdorp, passando per Olsen, Perotti, Florenzi, Bruno Peres, Juan Jesus e Fazio. A questi esuberi vanno aggiunti due calciatori che hanno mercato e che la Roma vorrebbe cedere per fare plusvalenza: si tratta di Under e Kluivert.