Il Messaggero - Di Lorenzo non ha chiuso le porte alla Roma: il nodo è la valutazione economica di ADL

Calciomercato Napoli - C'è anche la Roma interessata a Giovanni Di Lorenzo come si legge su Il Messaggero:

“De Rossi. Daniele, infatti, appena venuto a conoscenza della rottura tra Giovanni e il Napoli, lo ha chiamato con discrezione per capire se ci fosse apertura a un possibile trasferimento nella Capitale. L’esterno non si è detto contrario, il vero problema però è l’offerta economica da presentare a De Laurentiis che vorrebbe incassare almeno 20 milioni dalla sua cessione. Non solo, Di Lorenzo aveva firmato con il Napoli un contratto da 3 milioni netti a stagione fino al 2028 con opzione di prolungamento al 2029".