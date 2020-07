Il Messaggero - Barcellona-Napoli, la UEFA allerta gli azzurri per un possibile spostamento del match a Lisbona: il retroscena

Napoli - L'edizione odierna del Messaggero scrive sul ritorno di Champions tra Barcellona e Napoli: "Niente che ancora porti a pensare ad una nuova sospensione, ma la preoccupazione per quel che potrà accadere tra due settimane c’è. Soprattutto per la situazione in Spagna, dove nell’area metropolitana di Barcellona e in tutta la Catalogna in genere, il numero dei positivi continua ad aumentare. Le autorità catalane hanno emanato nuove restrizioni e la popolazione è stata invitata a non uscire di casa, evitando serate, attività culturali e riunioni sociali. Proibiti, al momento, anche gli assembramenti con più di 10 persone. Segnali che mettono di nuovo a rischio lo svolgimento della gara di ritorno tra Barcellona e Napoli (1-1 all’andata) valida per gli ottavi di finale della Champions, in programma l’8 agosto al Camp Nou". Il quotidiano aggiunge poi che l'Uefa avrebbe già allertato il Napoli per un possibile spostamento della gara a Lisbona.