"Il merito va condiviso con tutti", la strategia di Spalletti per tenere sulla corda tutta la rosa: il retroscena

Napoli calcio - L'edizione odierna di Tuttosport scrive sulla strategia di Luciano Spalletti per quanto riguarda l'organico.

"'Il merito va condiviso tra tutti', sembrava la classica frase fatta, invece Luciano Spalletti ha costruito una strategia per tenere sulla corda tutta la rosa a sua disposizione. Il tecnico, esperto è lungimirante, guarda oltre il momento magico e pensa a quando potrebbe arrivare il periodo difficile. Cioè, la Coppa d’Africa in programma in Camerun a gennaio. Il Napoli perderà tre calciatori-chiave, Koulibaly, Anguissa e Osimhen, oltre ad Ounas e (forse) Ghoulam che potrebbero essere convocati dal ct algerino Belmadi".