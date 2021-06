Il Mattino - Variante delta decuplicata in un mese! Entro agosto sarà il 100% dei casi Covid-19

Ultime notizie oggi. Il Mattino di Napoli riporta gli aggiornamenti sull'epidemia da coronavirus, concentrando l'attenzione sulla diffusione della nuova variante Delta in Italia, per la quale arrivano segnali di preoccupazione sia dall'EMA, l'Agenzia Europea per i Medicinali, sia il Generale Figliuolo. Preoccupazioni anche tra i capi di stato dei Paesi Europei, in particolare dalla Cancelliera Angela Merkel.

Variante delta

Stando agli ultimi calcoli, la variante Delta è decuplicata in un mese. Il Mattino spiega l'aumento con una metafora: "Immaginate una torta molto grande che rappresenta i casi di contagiati dal coronavirus, e un fetta molto piccola, l'1 per cento dell'intero dolce, che indica coloro che hanno preso la variante Delta. Trascorre neppure un mese e la torta diventa più piccola, in totale i nuovi casi positivi diminuiscono, ma la fetta specifica della variante Delta cresce velocemente, ora rappresenta, soprattutto in alcune aree, almeno il 10 per cento del totale ed entro agosto si amplierà fino ad avvicinarsi al 100 per cento".

Ci sono tre Paesi europei dove la curva del contagio è schizzata verso l'alto a causa della variante indiana, che si trasmette con una velocità superiore al 40-50 per cento: c'è il Regno Unito, la Russia e il Portogallo. Preoccupano anche la Finlandia e la Danimarca.