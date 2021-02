Il Mattino - Un brutto Napoli alza il muro: Atalanta padrona del gioco ma passaggio del turno tutto da giocare

Napoli Calcio - Il Napoli alza il muro, partita esclusivamente difensiva degli azzurri che si chiudono bene ma non riescono mai a pungere in attacco: finisce 0-0 il primo round della semifinale di coppa Italia contro l'Atalanta. La qualificazione di deciderà tra una settimana a Bergamo. Decisive le parate di Ospina, migliore in campo del Napoli, super il portiere colombiano su Pessina e Muriel.

Come riporta Il Mattino:

"Gattuso sceglie una partita di attesa per non dare spazi alla squadra di Gasperini, formidabile quando recupera palla e ribalta rapidamente il gioco: il Napoli però manca totalmente in fase di attacco non riuscendo mai a rendersi pericoloso. Gattuso ridisegna il sistema di gioco e sistema il Napoli con il 3-4-3 in fase offensiva, 5-4-1 in quella difensiva: uno schieramento a specchio con quello dell'Atalanta. Baricentro più basso della squadra di Gattuso per non dare profondità alle giocate in verticale dell'Atalanta. E anche a centrocampo il pallone passa poco per Demme e Bakayoko, l'idea è di scavalcare direttamente la barriera centrale nerazzurra".