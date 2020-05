Il Mattino - Tutto fermo per il rinnovo di Callejon, non basta la norma FIFA per la proroga della scadenza: va trovato un accordo con il Napoli

Ultime calciomercato Napoli. Il futuro di Josè Maria Callejon appare sempre più lontano da Napoli. Nonostante le sirene spagnole, l'edizione odierna de Il Mattino sottolinea come ci sia ancora da risolvere la questione della proroga contrattuale per consentire all'esterno offensivo di terminare la stagione in azzurro:

"Tutto fermo invece con lo spagnolo, ormai verso l’addio: la Fifa ha fissato una linea guida generale sulla proroga degli accordi in scadenza fino al termine della stagione ma non è stata sancita una norma e di questo aspetto dovranno parlare i singoli club con i calciatori".