Il Mattino: "Troppi dispersi al Camp Nou: KK prima regala il 3-0 e poi si dà al nomadismo, Fabian si nasconde. Mai visto Callejon"

Ultime calcio Napoli - "Il Mattino" oggi in edicola si è soffermato sulla partita di ieri sera tra il Barcellona ed il Napoli focalizzando la propria attenzione sui singoli che si sono espressi certamente al di sotto delle aspettative di tutti. A partire da Kalidou Koulibaly, reo di aver regalato il 3-0 ai padroni di casa, e poi si è disperso "in un nomadismo insensato e in una distribuzione superficiale dei palloni". Duro affondo anche su Fabian Ruiz:

"Era chiamato nel suo paese a mostrare l'uscita dalla linea d'ombra, la maturità, e invece ricade nel pozzo di chi si nasconde e non gestisce".

"Aleatorio", invece, Callejon, "mai visto" e "mai decisivo", così come Piotr Zielinski che "una partita su cinque la gioca da grande talento e poi si eclissa".