Il Mattino - Tra le peggiori partite di Insigne in assoluto di questa stagione: nessun guizzo, mai pericoloso

Ultime calcio Napoli - L'edizione odierna del Mattino si sofferma sulle prestazione dei singoli nel match col Milan, in particolare su quella di Insigne. Dal quotidiano si legge:

Lorenzo dopo le magie con l’Italia contro Polonia e Bosnia non ha fatto la differenza contro il Milan, poco brillante e ben controllato da Calabria: al capitano azzurro nonostante la consueta generosità nei recuperi in fase difensiva non è mai riuscito il cambio di passo delle partite migliori. Una prestazione opaca tra le peggiori in assoluto di questa stagione, senza nessun guizzo decisivo e nessun tentativo pericoloso verso la porta di Donnarumma.