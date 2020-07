Il Mattino sul mani di Manolas: "Accidenti a questa regola, la mano dove doveva averla? Mariani ci mette quattro minuti per capirci qualcosa"

Ultime notizie Napoli - La sensazione è che il Napoli potrebbe trovare la porta con una certa disinvoltura, se ci mettesse più convinzione perché il muro del Genoa non è granitico. Come racconta l'edizione odierna de Il Mattino

"C'è un gol negato a Elmas dal Var per fallo di mano di Manolas (accidenti a questa regola, ma la mano dove doveva averla il greco? Tant'è che Mariani ci mette quattro minuti per capirci qualcosa)"

Kostas Manolas analizza la prestazione del Napoli a Genova:

"Abbiamo raggiunto un equilibrio e una mentalità importanti. Stiamo crescendo gara dopo gara. Creiamo sempre più palle gol e ne subìamo di meno. Oggi affrontarci non è facile per nessuno, anche stasera abbiamo dimostrato di essere solidi e padroni del campo per molti tratti dell'incontro. Sfida contro il Barcellona? C'è tempo prima della Champions, però sarà dura anche per loro. Adesso pensiamo a continurae su questa strda in campionato"