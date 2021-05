Il Mattino su Sarri: vuole tornare in Premier, ha chiesto a Ramadani di andare fino in fondo con il Tottenham

Napoli - Per il nome dell’ex allenatore del Napoli Maurizio Sarri, secondo l’edizione odierna de Mattino, vanno fatte delle puntualizzazioni.

“Il tecnico di Figline vuole tornare in Premier. E ha chiesto a Fali Ramadani di andare fino in fondo con il Tottenham. Ma anche qui non ha fretta: perché prima deve liberarsi della Juventus, che per il momento non ha ancora pagato la penale di 2,5 milioni di euro per evitare che scatti il contratto per il 21-22. Quindi situazione, per certi versi, ancora in stand by”