Il Mattino su Gattuso: "Ci vuole pazienza, con Mertens ed il 4-2-3-1 è arrivata la svolta"

La prima di Gennaro Gattuso sulla panchina della SSC Napoli non poteva partire nel modo peggiore. Una sconfitta che lascia l'amaro in bocca. Per il Mattino il tecnico azzurro è stato da 5.5 in pagella. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it:

"Non è che se fai il 4-3-3 azioni in automatico la macchina del tempo e torni indietro ai bei tempi che furono. Perché ci sono 4-3-3 e 4-3-3. Questo di Rino ha ancora una circolazione troppo lenta e quando sbatte su un catenaccione autentico come quello del Parma, si fa male. Ci vuole pazienza: la svolta con Mertens e il 4-2-3-1. Poi il patatrac, ancora sugli sviluppi di un angolo a favore".