Il Mattino spiega - Il cambio Demme-Lobotka è tattico e risolve il match: l'ex Lipsia per allungarsi il meno possibile

Ultimissime calcio Napoli - Si può dire in un certo senso che il Napoli l'abbia ribaltata con i cambi la gara di Genova con la Sampdoria. Buona la prima per Politano, in gol Demme e Dries Mertens. Ma il cambio decisivo è stato proprio quello in cabina di regia, con l'ingresso di Demme al posto di Stan Lobotka alla prima da titolare con gli azzurri.

Cambio Demme per Lobotka, il motivo tattico di Gattuso

L'edizione odierna de Il Mattino spiega così il cambio tattico di Gennaro Gattuso fra Demme e Lobotka:

"Poi arriva il cambio: Demme prende il posto di Lobotka. La logica è evidente: visto che la Samp preferisce colpire nelle ripartenze, bisogna allungarsi il meno possibile. E l'ex Lipsia, nonostante l'influenza, ha meno la tentazione a gettarsi a capofitto in avanti. Bisogna coprirsi, la gara va giocata con la clava, c'è da duellare in ogni zolla del campo: gli azzurri non riescono a rintanarsi del tutto, vanno in affanno quando devono difendersi e basta. Devono giocare sempre alti e aggressivi, perché quando ci si abbassa troppo, come nel secondo tempo, non si fa altro che rischiare".