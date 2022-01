Il Mattino - Spalletti positivo: resterà in Hotel per Juve-Napoli, non c'è serenità

Ultime sui casi positivi al covid 19 nel Napoli tra cui anche Spalletti, che sarà costretto a guardare Juve Napoli in Hotel. Le ultime notizie da Il Mattino su Juventus Napoli.

Ma in ogni caso, non ci sarà Luciano Spalletti che resterà in hotel. È asintomatico: ha diretto regolarmente l'allenamento e poi anche la seduta tecnico-tattica davanti al monitor. Poi è rimasto fino alle 17 a Castel Volturno. Il resto dello staff tecnico non è, al momento, in isolamento: le disposizioni meno restringenti messe in campo dal governo Draghi fanno sì che il fatto che siano negativi non obblighi i collaboratori alla quarantena. Insomma, una situazione esplosiva. Perché è evidente che la prima vittima di questa situazione è la serenità. Nel calcio, ovvio, come nella vita di tutti i giorni.