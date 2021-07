Notizie Napoli calcio. In attesa di capire quale sarà il futuro di Mario Rui e del suo eventuale sostituto (su tutti Emerson Palmieri), l'edizione odierna de Il Mattino ha fatto il punto sugli altri esterni difensivi in rosa:

L'altro terzino sinistro in organico è l'algerino Ghoulam che dopo l'operazione al legamento crociato del ginocchio dell'8 marzo riprenderà a Dimaro gli allenamenti in gruppo. Coperte le due caselle di terzino a destra con Di Lorenzo e Malcuit tornato per fine prestito