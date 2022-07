Il Mattino - Addio Zielinski? Il Napoli valuta 2 profili di utilità assicurata

Calciomercato Napoli - L'edizione odierna de Il Mattino riporta le ultime indiscrezioni in merito alla possibile offerta del Napoli per Barak:

"Qualora l’operazione con il West Ham per Zielinski dovesse andare a buon fine, il Napoli si ritroverebbe con l’ennesimo tesoretto da poter investire ma un altro ruolo chiave da dover ricoprire. Alla cessione di Koulibaly (40 milioni di euro) si andrebbe ad aggiungere quella del polacco (almeno altri 35). E allora? I due profili più attenzionati dal Napoli sono quelli di Barak e Raspadori. Caratteristiche diverse, ma utilità assicurata da parte di entrambi. Il ceco del Verona è più centrocampista, seppur molto duttile: può giocare nei tre in mediana come alzarsi nella batteria di sottopunte e aiutare la squadra in fase offensiva".