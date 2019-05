Il Mattino - San Paolo flop quest'anno, meno di 30mila spettatori a partita. Numeri in linea con questi dati anche stasera

Lo stadio San Paolo è sempre stato, storicamente, l'uomo in più per la SSC Napoli eppure quest'anno è stato un vero e proprio flop. I numeri del botteghino, infatti, partita dopo partita, sono sempre o quasi stati al di sotto delle aspettative. Anche questa sera contro l'Inter, nonostante gli ultimi risultati positivi ed una gara di cartello, saranno solo in trentamila gli spettatori paganti nell'impianto di Fuorigrotta, in linea con i numeri di media della stagione.

San Paolo flop, i numeri della stagione

Come riportato dal Mattino, infatti, la media spettatori al San Paolo difficimente, come riportato dal Mattino, supererà le 29mila unità. Il muro dei trentamila, infatti, è stato superato solo in otto occasioni, con soli due picchi notevoli: 46.000 spettatori per le gare contro Bologna e Juventus.