Il Mattino - Rinnovo Koulibaly, ADL farà un nuovo tentativo a Dimaro: gesto distensivo del patron verso Kalidou

Calciomercato Napoli - Novità all'orizzonte per Kalidou Koulibaly. L'edizione odierna del quotidiano Il Mattino dà degli aggiornamenti nuovi sul futuro del difensore centrale del Senegal che ha il contratto in scadenza tra un anno.

Ecco cosa scrive Il Mattino:

"Più si avvicina la partenza per Dimaro, più Spalletti può dormire sonni tranquilli: nessuna offerta per Koulibaly, i club che hanno sondato Ramadani a inizio mese sono spariti dai radar. O almeno, con De Laurentiis nessuno si è fatto vivo. A meno che non arrivi il colpo di scena, il destino di Koulibaly sembra tracciato: arriverà in ritiro in Trentino e lì troverà De Laurentiis e Giuntoli pronti a intavolare il discorso legato al suo rinnovo. Se non arriverà l'intesa, il difensore inizierà la stagione con il contratto in scadenza. E De Laurentiis, come segnale di distensione totale, lascerà che Koulibaly indossi la fascia da capitano, come ha fatto per Insigne"