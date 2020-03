Ultimissime calcio Napoli- L'edizione odierna de "Il Mattino" scrive sul futuro di Allan.

Rinnovo Allan

Per il quotidiano, ci sarà un nuovo incontro a fine stagione per discutere un eventuale rinnovo con gli azzurri. La permanenza del brasiliano non è scontata. Sullo sfondo c'è il forte interesse dell'Everton di Ancelotti. De Laurentiis ha fissato in 40 milioni il prezzo d'uscita di Allan.