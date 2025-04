Il Mattino - Rimonta straordinaria, fantastica impresa e stagione memorabile: il Napoli di Conte, contro ogni previsione

Ultime notizie SSC Napoli - L'edizione odierna de Il Mattino commenta così il primato in classifica di Conte:

"Sì, il tecnico leccese sa bene che questo è il soffio profumato della storia che passa, si ferma, e si inchina al Napoli. Primo in classifica, a +3 dall'Inter, una rimonta straordinaria. Che impresa, che fantastica impresa. Che stagione memorabile. Contro ogni previsione, contro ogni statistica. Anzi bisognerà riscriverle le statistiche di un campionato che sta per consegnare il quarto scudetto della storia al Napoli. «Sangue freddo. Calma e gesso. Forza Napoli Sempre!», è il tweet di De Laurentiis che rompe il silenzio che si è auto-imposto per non scontentare Conte".