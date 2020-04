Il Mattino - Protocollo FIGC, tutti i timori del Napoli: dal risarcimento danni al rischio contagio, ecco i temi caldi in casa azzurra

Notizie Napoli calcio. I medici sportivi di 17 club su 20 della serie A (Atalanta, Bologna, Cagliari, Brescia, Fiorentina, Inter, Lecce, Milan, Napoli, Parma, Roma, Sampdoria, Sassuolo, Spal, Torino, Udinese e Verona) hanno inviato una lettera alla commissione tecnico-scientifica della Figc per chiedere diversi chiarimenti in merito al protocollo. Anche il Napoli, come le altre, ha diversi dubbi in merito come riportato dall'edizione odierna de Il Mattino:

Sono tantissime le richieste di chiarimenti e di contestazioni al protocollo da parte dei 17 club. Il Napoli spinge sopratutto sulle «responsabilità medico-legali» perché sono le conseguenze, il timore di citazioni e di richieste di risarcimento danni a terrorizzare Canonico e gli altri dello staff. E non solo quello azzurro. E quindi, ecco che è la situazione è ancora in corso di definizione. Fra i temi sollevati c'è anche quello della disponibilità e della validazione di tamponi e test sierologici, in particolare nelle strutture private (che il Napoli aveva individuato). E ancora come comportarsi se ci fosse un positivo a Covid 19. I quesiti sollevati sono tanti: c'è chi chiede se la partita dovrà essere rinviata nel caso di calciatore contagiato, c'è chi dice cosa fare se nello staff ci sono over 65, chi teme che un positivo possa divenire «paziente zero» in un ritiro chiuso.