Il Mattino - Leicester a rischio per Osimhen e Ospina: ecco da cosa è vincolata la loro presenza

Napoli Calcio - La presenza di Osimhen e Ospina nella partita di Leicester, avendo entrambi partecipato con le loro nazionali a partite in zone rosse, è, però, ancora vincolato all'arrivo dell'ok del governo inglese e dell'Uefa. Problemi burocratici di cui ha parlato anche Spalletti in due fasi della conferenza stampa. «Poi ci sono altri di ordine burocratico e lì non possiamo farci niente e sarebbe meglio se li mettessero a posto, tipo quelli che ci ritroveremo giovedì», il primo passaggio del tecnico azzurro a cui ne è seguito un altro. «Per giovedì ho fatto un accenno per commentare i disagi a cui si deve andare incontro e si pensa che quelli del nostro settore poi non ce ne mettano altri. Perché si può capire quelli di fuori ma quelli da dentro ci sembrano un po' assurdi». L'Uefa? Gli chiede un giornalista. «Questo l'ha detto lei, è uno sveglio», la risposta del tecnico azzurro. Lo riporta l'edizione odierna de Il Mattino.