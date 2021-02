Il Mattino - Politano l'arma segreta di Gattuso, gli affiderà le chiavi dell'attacco da falso nove! A Bergamo il migliore in campo

Napoli - Gattuso si affida a Matteo Politano. Come riporta Il Mattino, Matteo ha risposto alla grande e già contro l’Atalanta è stato il migliore in campo servendo anche l’assist per il gol del momentaneo pareggio di Zielinski. Politano ha stretto i denti per una botta rimediata nel primo tempo ed è stato sempre lucido dimostrando di essere un professionista a tutto tondo.

Napoli-Granada, Gattuso punta su Politano in una nuova posizione

Stasera toccherà ancora a lui. Dovrà provarci però in una posizione nuova e inedita. Questa volta giocherà nell'attacco a due viste le tante assenze e non vuole deludere nessuno. Ora Napoli è la sua casa e il Napoli la sua nuova famiglia e grazie alla cura Gattuso è rinato. Ringhio stasera gli affiderà le chiavi dell’attacco nella posizione di falso nove. Eccola lì l’arma segreta che Gattuso spera di poter sfruttare contro il Granada.