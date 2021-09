Il Mattino - Petagna ha ripreso a lavorare duramente, conosce il suo fisico e sa che ora può osare

Notizie calcio Napoli - Si avvicina la sfida tanto attesa per la 3a giornata di Serie A con Napoli-Juve. Una partita che promette tante sorprese e che sarà sicuramente combattuta tanto considerando che il Napoli può allungare già a +8 sulla Juve. Intanto, riguardo le ultime sul Napoli scrive Il Mattino.

Napoli-Juve, Petagna pronto alla sfida

Petagna le sfide sono sempre piaciute: è uomo da battaglia, non da sfilata, contrariamente alle apparenze e ai locali che inaugura con Sfera Ebbasta qui e là in Italia. Non segnava da 8 mesi, l'ultimo gol in Coppa Italia all'Empoli il 13 gennaio. Ha cominciato a lavorare duramente, sempre alla massima intensità certificata dal cardiofrequenzimetro che usa spesso durante gli allenamenti a Castel Volturno. Lui conosce il suo fisico e sa bene che adesso è il momento in cui può osare. E Spalletti lo ha capito. Eccome. Non solo nella testa Petagna c'è. Tant'è che adesso a Luciano sta venendo in mente una idea che non sarebbe affatto sballata. Anzi: puntare su Petagna al centro dell'attacco se non dovesse essere accolto il ricorso di Osimhen.