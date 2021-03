Il Mattino - Oltre 5000 vittime in Campania, ma ora si combatte con nuovi anticorpi

Covid Campania - L'edizione odierna de Il Mattino riporta le ultime notizie in merito al Coronavirus in Campania:



"Un farmaco nuovo, di sintesi, sviluppato in laboratorio (con Dna ricombinante) e immesso in commercio dall'Aifa il 9 marzo scorso dopo il via libera, a fine febbraio, dell'Ema, l'ente regolatore dei farmaci in Europa. Il primo ciclo di cura con gli anticorpi anti Spike (la stessa molecola contro cui è diretto il vaccino ma in questo caso somministrati passivamente dall'esterno) è stato somministrato venerdì scorso a un 57enne diabetico fragile, affetto da concomitanti patologie cardiovascolari e ammalatosi anche di Covid. «In questo primo paziente, a distanza di due giorni dalla cura, la febbre è scomparsa - avverte Vincenzo Nuzzo, primario dell'unità di Medicina interna e Terapia sub intensiva dell'Ospedale del mare - ma l'insufficienza respiratoria è ancora presente".

"L'effervescenza della malattia è stata frenata ma per il recupero dei danni già fatti ci vorrà tempo. Il paziente è stato trattato al limite dei dieci giorni dall'esordio previsti dalle indicazioni Aifa. La terapia inibisce la replicazione virale ma possiede effetti minori sull'infiammazione scatenata dall'infezione. Pertanto ha senso somministrarla molto precocemente, all'esordio dei primi sintomi in pazienti con più di 65 anni o al di sotto di questa età ma con patologie che li rendono a rischio di sviluppare forme severe di malattia".