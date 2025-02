Il Mattino - Nuovo Centro Sportivo Napoli: Marianella il piano B

Napoli - Spunta una nuova area per costruire il nuovo centro sportivo della SSC Napoli, quella che sarà la casa del Napoli per il futuro e occhio anche alle tante novità che spuntano fuori. Conferme importanti arrivano da Il Mattino che svela le due opzioni che ha il Napoli:

Perché in mattinata De Laurentiis va a Gricignano per incontrare Francesco Coppola e discutere del progetto del nuovo centro a La Piana. Poi, in serata, l'incontro con il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, per affrontare la questione del restyling stadio ma anche dei terreni di Marianella su cui, pure il Napoli ha puntato gli occhi.

I proprietari dell'attuale "casa" del Napoli non intendono vendere il centro tecnico che ospita gli azzurri da vent'anni. Si tratta, ma senza grandi slanci, per i terreni di La Piana. Non solo La Piana: ci sono altre due aree sul litorale domizio.

In ogni caso, De Laurentiis ora deve accelerare: perché entro un anno il Napoli rischia di non avere più un centro sportivo. Motivo per cui non ha abbandonato altre vie. Quella di Afragola e di Lago Patria. Ma prende quota anche l'idea di un centro sportivo a ridosso del vecchio quartier generale di Marianella (i dirigenti del Napoli hanno fatto altri sopralluoghi): c'è un'area che deve essere riqualificata e su cui il Napoli ha messo gli occhi. In quel centro a metà degli anni 90 si allenavano alcune squadre del settore giovanile.