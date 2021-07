Il Mattino - Non solo Vaclik per il vice-Meret: spuntano anche altri due obiettivi

Notizie Napoli calcio. Il club azzurro è al lavoro per decidere il futuro di David Ospina. La scelta di Spalletti sarà quella di puntare sulla crescita di Meret, così per il colombiano si aspettano offerte valide. Intanto l'edizione odierna de Il Mattino ha parlato del possibile nuovo vice-Meret per la prossima stagione:

"Il Napoli intanto ha avviato un discorso con Vaclik, portiere della nazionale della Repubblica Ceca, 32 anni, che si è svincolato a parametro zero dal Siviglia: il club azzurro dovrà decidere se proseguire l'operazione e portarla a termine o se puntare su altre possibili soluzioni come secondo (tra queste Sirigu e Sepe).