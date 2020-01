Il Mattino - Nessuno parla più delle multe, i giocatori del Napoli hanno capito che finirà in una bolla di sapone

Ultimissime notizie calcio Napoli - La situazione in casa Napoli continua ad essere a dir poco tesa e potrebbe essere stato importante questo lungo faccia a faccia che ci è stato dopo la sconfitta interna contro la Fiorentina. A tal proposito, stando a quanto si legge su "Il Mattino", nello spogliatoio azzurro nessuno parla più della questione relativa alle multe. A quanto pare, infatti, i calciatori avrebbero capito che la questione andrà a risolversi in una bolla di sapone, senza ovviamente dimenticare il fatto che si tratta di cifre irrisorie rispetto a quelle che percepiscono da contratto. Non a caso, infatti, questo argomento non è mai stato affrontato con Gennaro Gattuso.

I giocatori del Napoli