Il Mattino - Ndombele la rivelazione del 2023: Spalletti gli aumenta il minutaggio

Il Napoli aspetta il vero Ndombele ed è pronto a tornare al meglio della forma alla ripresa della stagione. Perché questo ritiro in Turchia ha aiutato il giocatore a recuperare minuti nelle gambe in vista della seconda parte di stagione.

Napoli - L'edizione odierna de Il Mattino racconta le ultime su Ndombele del Napoli, tra la previsione di Mario Rui e la scelta di Spalletti:

Il suo compagno di squadra Mario Rui ha detto che sarà l’uomo rivelazione del 2023. Un’investitura mica leggera, visto che nel prossimo anno il Napoli primo in classifica dovrà non solo provare a gestire il vantaggio sulle avversarie ma anche coltivare il sogno scudetto.

Tanguy Ndombele ha approfittato del ritiro in Turchia per provare a affiancare e superare gli altri. Almeno fisicamente. Non è facile riaccendersi con il motore che si ritrova, ma la speranza di Spalletti è che possa finalmente tornare sui suoi standard, quelli solo intravisti fino a novembre. Dai minuti riparte Tanguy: 735 quelli giocati con il Napoli fin qui, pochi per chi solo qualche anno fa arrivava a Londra con le stigmate del campione. Il treno Premier League è passato - per ora - mentre all’appuntamento con quello tinto d’azzurro deve essere puntuale.