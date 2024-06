Il Mattino - Napoli su Vitor Roque, la trattativa può entrare nel vivo tra pochi giorni! Ecco quanto vuole il Barça

Calciomercato Napoli - L'edizione in edicola oggi de Il Mattino fa il punto della situazione in merito alla ricerca da parte della SSC Napoli del nuovo bomber che andrà a sostituire poi Victor Osimhen una volta che il nigeriano lascerà gli azzurri. Il nome rilanciato dai colleghi del quotidiano è quello di Vitor Roque, brasiliano del Barcellona che è reduce da 2 gol nella stagione appena conclusa.



Il Barça lo valuta non meno di 40 milioni, e secondo i colleghi de Il Mattino la trattativa potrebbe entrare nel vivo a metà settimana.