Il Mattino - Napoli rosso di rabbia e vergogna! Mostra fragilità ed amnesie, la tensione illogica dovrebbe far riflettere

Ultime notizie Napoli - Rosso di rabbia. Ed anche di vergogna. Il Napoli esce sconfitto e ridimensionato all'Olimpico contro la Roma, come racconta Il Mattino.

Il Napoli perde ulteriore terreno per la zona Champions (sesto ko in campionato con il 4° posto adesso a quattro punti):

“Finisce con la Roma che batte gli azzurri in nove per le espulsioni di Politano e Osimhen. Finisce come peggio non si poteva pensare. Finisce con una squadra che mostra fragilità ed amnesie, oltre che una tensione illogica che dovrebbe far riflettere”