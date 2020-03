Il Mattino - Napoli, niente permessi ai calciatori: restano tutti in città! ADL spera di poter tornare in campo

Ultimissime calcio Napoli - La situazione relativa al Coronavirus ha gettato nel panico l'intero sistema calcistico. Come riportato dall'edizione odierna del quotidiano "Il Mattino", Aurelio De Laurentiis, Lotito e l'amministratore delegato De Siervo guidano il gruppo di presidenti che sperano di poter tornare in campo, anche a fine maggio o a giugno. Altri, invece, come Ferrero della Sampdoria, ritengono già concluso il campionato. In ogni caso, il patron del Napoli, in attesa di nuovi e, magari, definitivi sviluppi, ha deciso di non concedere nessun permesso ai suoi calciatori, che dunque restano a Napoli senza poter rientrare a casa. In ogni caso, è diffusa ormai la certezza che il campionato non riprenderà il 3 maggio. Oggi è prevista una nuova conference call tra tutti i presidenti e se si parlerà di tempi sportivi.

ADL e Gattuso Napoli