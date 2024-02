Il Mattino - Napoli, Mazzarri col dubbio modulo: ha due idee in mente

Ultime news Napoli - L'edizione odierna de Il Mattino di Napoli racconta delle riflessioni in corso sul modulo da attuare nelle prossime settimane:

"Il problema della difesa si affronterà con le risorse interne, peraltro con un possibile ritorno alla linea a quattro, ipotesi prospettata da Mazzarri in quella che potrebbe essere stata l'ultima conferenza prepartita perché così vuole De Laurentiis. La linea a 3 (o a 5), però, ha dato positive risposte ed è più nelle corde del tecnico: questo va considerato.

Le risposte più importanti sono quelle da dare in campo, non in sala stampa, certo. Per De Laurentiis, il campionato del Napoli ripartirà il 18, dopo il rientro di Osimhen dalla Costa d'Avorio. Ma opportunamente Mazzarri anticipa i tempi. Il futuro è oggi, i 90 minuti contro il Verona in uno stadio dove il Napoli ha vinto in campionato soltanto quattro partite. Walter ritiene che arrivino diciassette finali, non guarda la classifica e non si pone il problema di quanti punti servano per centrare l'obiettivo quarto posto. C'è una stagione da rovesciare, in senso positivo, dopo le delusioni finora accumulate dal Napoli e dai suoi tifosi, ai quali il tecnico si è nuovamente rivolto con toni accorati per chiedere di sostenere la squadra".