Il Mattino - Napoli all'italiana contro l'Inter ma resta il solito problema: grande con le grandi e piccolo con le piccole

Ultime notizie calcio Napoli - Straordinaria vittoria in Coppa Italia per il Napoli contro l'Inter, con gli azzurri che hanno sbancato San Siro muovendo un passo importante verso la finale. Resta, però, ovviamente ancora il ritorno da giocare. Un Napoli "all'italiana", come sottolineato dal quotidiano "Il Mattino" oggi in edicola, con il baricentro molto basso e compatto per limitare i nerazzurri di Conte. Fondamentale, in questo periodo, la presenza di Kostas Manolas, diventato il vero leader difensivo visti i problemi riscontrati da Kalidou Koulibaly. Senza ovviamente sottovalutare l'apporto di Diego Demme, "prezioso baluardo centrale davanti alla difesa". Resta, però, il solito problema riscontrato per tutta la stagione da questa squadra, in grado di essere grande con le grandi e piccolo contro le piccole. E' questo lo step successivo che Gennaro Gattuso è chiamato a far compiere a questa squadra.

Diego Demme Napoli