Napoli - Matteo Politano può essere il protagonista di Napoli-Granada. Come riporta Il Mattino, Matteo è già andato in gol in Europa League e contro una spagnolo (la Real Sociedad nel girone): chissà che questo non possa essere un segnale premonitore e rappresentare lui l'uomo della rimonta per l'accesso agli ottavi di finale d'Europa League.