Napoli-Genoa: celebrazione particolare per l'addio di Insigne

Ultime notizie sul Napoli e l'addio di Lorenzo Insigne con la sua ultima partita di carriera con la maglia azzurra allo stadio Maradona.

Il Mattinosvela cosa accadrà contro il Genoa, per l'ultima gara dell'anno, il Napoli annuncia non solo una promozione sui prezzi dei biglietti (chi compra un tagliando, paga la metà il secondo) ma anche una celebrazione particolare per l'addio di Lorenzo Insigne. Quella della prossima settimana, sarà infatti la sua ultima apparizione al Maradona con la maglia azzurra. Formisano, responsabile marketing, annuncia anche: «Il prossimo anno dovrebbe ripartire anche la campagna abbonamenti che per via del Covid è sospesa dal 2020».