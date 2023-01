Il Mattino - Napoli con zero aggressività e fantasia: Osimhen trasparente, è sempre stato prevedibile

Napoli - Il Napoli esce sconfitto da San Siro, è la prima volta in campionato in questa stagione dove la squadra di Spalletti resta al primo posto con 5 punti di vantaggio sul Milan. Brutta sconfitta con l'Inter di Inzaghi che ha contenuto molto bene tutti i pericoli degli azzurri.

Napoli: Osimhen sottotono con l'Inter

Intanto, come riporta Il Mattino, il Napoli non ha mostrato la solita aggressività e fantasia nella partita contro l'Inter e uno dei suoi uomini migliori (Osimhen) non è riuscito a lasciare il segno. L'attaccante nigeriano è sembrato sempre prevedibile, trasparente nel big match.