Il Mattino - Milik, discorso per il rinnovo arenato: su di lui il Milan e due club internazionali

Ultime notizie mercato Napoli - Arek Milik potrebbe essere giunto alla fine della sua esperienza all'ombra del Vesuvio. Il discorso per il rinnovo con il Napoli, infatti, sembra essersi arenato e, stando a quanto riportato dal quotidiano "Il Mattino", su di lui restano vigili il Milan su tutte, ed in secondo piano l'Atletico Madrid e lo Schalke 04. Negli ultimi tempi non sono stati mossi passi in avanti per prolungare l'attuale contratto con gli azzurri che scadrà nel 2021 a causa delle distanze eccessive tra le parti. Da vedere ora quali saranno gli sviluppi relativi a questa faccenda nella prossima sessione estiva di mercato.

Arek Milik Napoli Torino