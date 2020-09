Milik messo fuori squadra e non convocato col Pescara! Altri tre azzurri out stasera per ragioni di mercato

Ultime notizie calcio mercato Napoli - Non prenderanno parte all'amichevole di questa sera Milik, Younes, Llorente e Malcuit dal momento che tutti e quattro sono giunti al capolinea della loro esperienza al Napoli. Lo spagnolo piace in patria alla Real Sociedad, mentre in Italia è seguito dal Genoa, dal Parma e dal Benevento. Per quanto riguarda il tedesco, invece, continua a piacere al Grifone ma sono in rialzo le quotazioni dell'Hellas Verona, mentre per il francese potrebbero riaprirsi le porte della Ligue 1. La situazione più delicata è quella di Milik: Giuntoli gli ha ribadito, ieri a fine allenamento, che nel Napoli non c'è spazio per lui ma bisogna vedere come si evolveranno le trattative che lo riguardano. Al momento su di lui ci sono la Roma, la Fiorentina ed il Lipsia, con un possibile ritorno di fiamma della Juventus sullo sfondo.

