Il Mattino - Mertens vuole provare a trovare un punto d'incontro per rinnovare: le intenzioni del Napoli

Ultimissime Napoli - L'edizione odierna de "Il Mattino" scrive sul futuro di Mertens: "Nessun mistero, l'accordo con il Napoli scade a giugno e al momento non ci sono stati accenni di apertura della trattativa con il club azzurro che non intende offrire di più dell'attuale compenso percepito dal belga. La volontà del giocatore - che ha più volte rifiutato la corte spassionata da parte dei ricchissimi club arabi e cinesi - sembra essere quella di provare a trovare un punto di incontro. È legatissimo alla città e al popolo napoletano, un affetto viscerale e reciproco che viene alimentato ogni qual volta mette a segno giocate come quelle di Cagliari"