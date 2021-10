Il Mattino - Meret torna titolare con il Torino! Rrhamani insostituibile, Manolas ha pagato a caro prezzo l'errore con la Juve

Le ultime notizie sul Napoli calcio e i ballottaggi di Luciano Spalletti. Perché ci sono importanti novità per Meret e Rrhamani che ora sono visiti diversamente da Spalletti rispetto inizio stagione. A riportarlo è Il Mattino.

Meret e Ospina sono praticamente sullo stesso piano. L'infortunio dell'italiano ha facilitato il ritorno in auge del colombiano dopo che in estate le gerarchie erano state definite in base all'età e alla prospettive. Ospina era un vice per modo di dire, nel senso che un suo rientro tra i pali era nella logica delle cose. Contro il Torino il titolare tornerà ad essere Meret anche perché Ospina rientrerà dalla Colombia col solito viaggio da incubo. Ma stavolta potrà recuperare. Al centro della difesa Rrhamani si è ritagliato uno spazio importante, ormai è insostituibile. Ovvero a Manolas, che ha pagato a caro prezzo l'errore con la Juventus, resta un ruolo marginale. Koulibaly difficilmente verrà sacrificato sull'altare del turnover: dovrà essere lui ad alzare bandiera bianca. Sulla fascia sinistra, Ghoulam è ormai pronto e potrà essere un'alternativa validissima a Mario Rui in campionato. Non in Europa, perché è fuori dalla lista Uefa e quindi con il Legia da quel lato Spalletti dovrà affidarsi alla fantasia. Anche perché Malcuit è ko per almeno due settimane visto che ieri si è fatto male. A destra Di Lorenzo è titolare indiscusso del ruolo, con due possibili alter ego: uno è Zanoli, l'altro è per l'appunto Malcuit. Da qualche parte, poi, dovrà essere provato Juan Jesus.