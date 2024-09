Il Mattino - Meret non è mai stato in bilico: il retroscena sulla fiducia di Conte

Ultime notizie SSC Napoli - L'edizione odierna de Il Mattino commenta la prestazione di Meret:

"Per settimane lo hanno indicato come il portiere con la valigia. Ma Alex Meret non si è mai sentito in bilico. Merito suo, del suo carattere, della sua determinazione. Ma merito anche di Antonio Conte che di fatto non lo ha mai messo in discussione: nemmeno per una frazione di secondo. Per l'allenatore, infatti, Meret sarebbe stato il portiere del Napoli. Punto e basta. Nessun ballottaggio, nessuna tensione, nessun dubbio di sorta. Alex è un ragazzo sensibile, ma anche determinato. E si è rimboccato le maniche. Si è infilato i guantoni e si è messo a fare quello che storicamente gli riesce meglio: parare. Buone notizie per Antonio Conte che ha blindato la difesa e ha riscoperto anche due centrali bomber. Buongiorno ha confermato di avere un buon vizio sotto porta, anche quella avversaria".